Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:32
Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів.
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:46
Человек 4 года в должности, граждане несли расходы на его содержание, констатирует результаты своей "работы"
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:51
итить - колотить, это типа но-но нельзя а то по попе будет бобо. Вот если бы механизЬм как это будет, вот если ответственные за это и желательно в лицах, но это как всегда - популизЬм! Каждому третьему пойманному нелегалу полный бак бензина в подарок.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:06
Re: колотоить
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:07
Re: и снова дети(
Под Киевом автобус с детьми попал в ДТП – водитель уснул за рулем.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:18
Что курит Омелян??
Какая нафиг конфискация транспортных средств, когда речь о подлицензионной деятельности!
Сажать тех, кто работает вне правового поля! А не взятки брать за "решение вопросов"!
Но "сажать" будет значить вплоть до Министра Омеляна, потому что по его линии брались взятки!
И не Омелян должен наказывать, а Генеральная прокуратура и суд.
Здесь, как говорится, громче всех кричит "держи вора" сам вор. У Омеляна "50-70% рынка пассажирских перевозок за пределами правового поля", а он с помпой рассказывает, как он недоволен... Цирк, да и только
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:22
Re: конфискат
еврономеров много конфисковали и насажали?
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