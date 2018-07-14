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Омелян анонсував, як буде
карати перевізників-нелегалів

Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:32

Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян анонсував, як буде карати перевізників-нелегалів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:32

изобретает "велосипед"?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:46

Человек 4 года в должности, граждане несли расходы на его содержание, констатирует результаты своей "работы"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:51

итить - колотить, это типа но-но нельзя а то по попе будет бобо. Вот если бы механизЬм как это будет, вот если ответственные за это и желательно в лицах, но это как всегда - популизЬм! Каждому третьему пойманному нелегалу полный бак бензина в подарок.
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:06

Re: колотоить

  yuriy9946 написав:Каждому третьему пойманному нелегалу полный бак

Кто ж их поймает?! проверки запрещены
или бизнес или безопасность и комфорт
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:07

Re: и снова дети(

Под Киевом автобус с детьми попал в ДТП – водитель уснул за рулем.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:18

Что курит Омелян??

Какая нафиг конфискация транспортных средств, когда речь о подлицензионной деятельности!

Сажать тех, кто работает вне правового поля! А не взятки брать за "решение вопросов"!

Но "сажать" будет значить вплоть до Министра Омеляна, потому что по его линии брались взятки!

И не Омелян должен наказывать, а Генеральная прокуратура и суд.

Здесь, как говорится, громче всех кричит "держи вора" сам вор. У Омеляна "50-70% рынка пассажирских перевозок за пределами правового поля", а он с помпой рассказывает, как он недоволен... Цирк, да и только
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:22

Re: конфискат

еврономеров много конфисковали и насажали?
sal
 
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