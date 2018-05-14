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Кількість українців, які
відпочивають за кордоном, в...

Кількість українців, які відпочивають за кордоном, в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:36

Кількість українців, які відпочивають за кордоном, в...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість українців, які виїжджають за кордон на відпочинок, за результатами 2018 року збільшиться.

Дивися повний текст Кількість українців, які відпочивають за кордоном, в 2018 р. зросте на 28% - експерт.
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