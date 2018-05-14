|
|
|
Кількість українців, які відпочивають за кордоном, в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Кількість українців, які виїжджають за кордон на відпочинок, за результатами 2018 року збільшиться.
Дивися повний текст Кількість українців, які відпочивають за кордоном, в 2018 р. зросте на 28% - експерт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83361
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|