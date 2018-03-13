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Aston Martin представив концепт літаючого автомобіля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Концепт створено спільно з Університетом Кренфілда і компанією Rolls-Royce.
Дивися повний текст Aston Martin представив концепт літаючого автомобіля Volante Vision (фото)
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:53
то остин амфибию то остин леталку - в лучших традициях 007 )))
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