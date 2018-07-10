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Tesla просить грошей у партнерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Wall Street Journal.
Дивися повний текст Tesla просить грошей у партнерів
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:03
Ну, началось. Год назад акции Тесла стоили $380, сейчас - 300.
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