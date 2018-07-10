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Tesla просить
грошей у партнерів

Tesla просить грошей у партнерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19

Tesla просить грошей у партнерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Wall Street Journal.

Дивися повний текст Tesla просить грошей у партнерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:03

Ну, началось. Год назад акции Тесла стоили $380, сейчас - 300.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 04:06

Тоже что ли сходить в кондитерскую, где постоянно покупаю сладости и попросить у них вернуть мне часть потраченных мной денег.
Как там в стиле Тесла будет - "таким образом они смогут сделать инвестицию в мою семью, а это в свою очередь поспособствует длительному сотрудничеству меня с этой кондитерской."
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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