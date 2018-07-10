Про це пише The Wall Street Journal.
Дивися повний текст Tesla просить грошей у партнерів.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19
Tesla просить грошей у партнерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla просить грошей у партнерів.
Додано: Вів 24 лип, 2018 04:06
Тоже что ли сходить в кондитерскую, где постоянно покупаю сладости и попросить у них вернуть мне часть потраченных мной денег.
Как там в стиле Тесла будет - "таким образом они смогут сделать инвестицию в мою семью, а это в свою очередь поспособствует длительному сотрудничеству меня с этой кондитерской."
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:36
Re: Tesla просить грошей у партнерів
А что там у них с черепицей, читал вроде не сложилось?
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