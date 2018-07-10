Tesla просить грошей у партнерів

Додано: Вів 24 лип, 2018 04:06

Тоже что ли сходить в кондитерскую, где постоянно покупаю сладости и попросить у них вернуть мне часть потраченных мной денег.

Как там в стиле Тесла будет - "таким образом они смогут сделать инвестицию в мою семью, а это в свою очередь поспособствует длительному сотрудничеству меня с этой кондитерской."