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Tesla просить
грошей у партнерів

Tesla просить грошей у партнерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:19

Tesla просить грошей у партнерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Wall Street Journal.

Дивися повний текст Tesla просить грошей у партнерів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:03

Ну, началось. Год назад акции Тесла стоили $380, сейчас - 300.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 04:06

Тоже что ли сходить в кондитерскую, где постоянно покупаю сладости и попросить у них вернуть мне часть потраченных мной денег.
Как там в стиле Тесла будет - "таким образом они смогут сделать инвестицию в мою семью, а это в свою очередь поспособствует длительному сотрудничеству меня с этой кондитерской."
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:36

Re: Tesla просить грошей у партнерів

А что там у них с черепицей, читал вроде не сложилось?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 02:50

  warlamp написав:Ну, началось. Год назад акции Тесла стоили $380, сейчас - 300.

Неправда.
В среднем акции Тесла стоили 310. Сейчас 297.
https://www.google.com.ua/search?q=tesl ... e&ie=UTF-8
locustsucol
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