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Коломойський і Боголюбов
заперечують проти юрисдикції...

Коломойський і Боголюбов заперечують проти юрисдикції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:39

Коломойський і Боголюбов заперечують проти юрисдикції...

Пропонуємо до обговорення:
За його даними, попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів.

Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов заперечують проти юрисдикції суду Лондона в суперечці з ПриватБанком.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:39

похоже что спаситель Украины (от долларов) чует что дело его труба, а британский суд тем и хорош, что от его вердикта даже в Швейцарии в самой глубокой дырке от сыра не пересидишь
redmax11
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