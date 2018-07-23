За його даними, попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів.
Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов заперечують проти юрисдикції суду Лондона в суперечці з ПриватБанком.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:39
Коломойський і Боголюбов заперечують проти юрисдикції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов заперечують проти юрисдикції суду Лондона в суперечці з ПриватБанком.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:39
похоже что спаситель Украины (от долларов) чует что дело его труба, а британский суд тем и хорош, что от его вердикта даже в Швейцарии в самой глубокой дырке от сыра не пересидишь
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