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У Грузії вводиться система
накопичувальної пенсії

У Грузії вводиться система накопичувальної пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:41

У Грузії вводиться система накопичувальної пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Парламент Грузії на позачерговому засіданні в суботу в третьому читанні ухвалив законопроект "Про накопичувальну пенсію", який є частиною пенсійної реформи.

Дивися повний текст У Грузії вводиться система накопичувальної пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:41

о, и до Грузии добрались... обязательные поборы... узаконенный грабеж под прикрытием "справедливости и эффективноси"
falko13
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