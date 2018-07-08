Парламент Грузії на позачерговому засіданні в суботу в третьому читанні ухвалив законопроект "Про накопичувальну пенсію", який є частиною пенсійної реформи.
Дивися повний текст У Грузії вводиться система накопичувальної пенсії.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:41
У Грузії вводиться система накопичувальної пенсії
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Дивися повний текст У Грузії вводиться система накопичувальної пенсії.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:41
о, и до Грузии добрались... обязательные поборы... узаконенный грабеж под прикрытием "справедливости и эффективноси"
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