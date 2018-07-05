Міністерство фінансів сформувало перелік державних підприємств, які мають найбільші фіскальні ризики.
Дивися повний текст Мінфін назвав підприємства з найбільшими ризиками для доходів держбюджету.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:44
Мінфін назвав підприємства з найбільшими ризиками для...
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Дивися повний текст Мінфін назвав підприємства з найбільшими ризиками для доходів держбюджету.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:44
Что значит фискальные риски? Избавляться нужно от этих предприятий и не будет головной боли о фискальных рисках.
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