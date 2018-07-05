RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін назвав підприємства з
найбільшими ризиками для...

Мінфін назвав підприємства з найбільшими ризиками для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:44

Мінфін назвав підприємства з найбільшими ризиками для...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів сформувало перелік державних підприємств, які мають найбільші фіскальні ризики.

Дивися повний текст Мінфін назвав підприємства з найбільшими ризиками для доходів держбюджету.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83365
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:44

Что значит фискальные риски? Избавляться нужно от этих предприятий и не будет головной боли о фискальных рисках.
otg
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, zРадио і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт назвав причини подорожчання автогазу
R2 » Сер 18 лип, 2018 12:43
2 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 13:45
Грйс-мэн
Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради
R2 » П'ят 13 лип, 2018 21:51
2 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 21:56
Мизантрóп
Кличко назвав остаточну дату подорожчання проїзду в Києві 1, 2, 3
R2 » Чет 05 лип, 2018 12:07
27 1882
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 21:42
nittochca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.