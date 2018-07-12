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В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:51
Пропонуємо до обговорення:
В Японії в понеділок була зафіксована найвища температура за всю історію спостережень - 41,1 градуса за Цельсієм, повідомляє японський телеканал NHK.
Дивися повний текст В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на електрику підскочили до максимуму за 4 роки
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:51
Пусть скажут спасибо трампону, который говорит, что нет глобального потепления.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:55
ціни на електрику підскочили до максимуму за 4 роки
Не говорите это "реформаторам"
Всё IMHO
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:31
А в Европе тем временем прохладно, сын в первой декаде июля в Праге был, так хорошо что ветровку взял с собой. Утром в футболке было холодно.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:36
hxbbgaf написав:
Пусть скажут спасибо трампону, который говорит, что нет глобального потепления.
это вы о чём?...
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:11
В переводе на наши деньги электричество в Японии подорожало с 3,72 грн. до 4,2 грн. за 1 квт-ч
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