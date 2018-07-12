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В Японії встановлено
температурний рекорд, ціни на...

В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:51

В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
В Японії в понеділок була зафіксована найвища температура за всю історію спостережень - 41,1 градуса за Цельсієм, повідомляє японський телеканал NHK.

Дивися повний текст В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на електрику підскочили до максимуму за 4 роки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:51

Пусть скажут спасибо трампону, который говорит, что нет глобального потепления.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:55

ціни на електрику підскочили до максимуму за 4 роки

Не говорите это "реформаторам" :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:31

Re: В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на...

А в Европе тем временем прохладно, сын в первой декаде июля в Праге был, так хорошо что ветровку взял с собой. Утром в футболке было холодно.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:36

  hxbbgaf написав:Пусть скажут спасибо трампону, который говорит, что нет глобального потепления.

это вы о чём?...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:11

В переводе на наши деньги электричество в Японии подорожало с 3,72 грн. до 4,2 грн. за 1 квт-ч
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:27

  Попаданец написав:А в Европе тем временем прохладно, сын в первой декаде июля в Праге был, так хорошо что ветровку взял с собой. Утром в футболке было холодно.


Загляните какая погода в Дортмунде, к примеру. В воскресенье будет только 29, в четверг-пятницу 34, сегодня 32. Это Вы называете "прохладно", особенно если учесть что влажность повыше, чем в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:30

В Японії встановлено температурний рекорд, ціни на...

  cisukr написав:В переводе на наши деньги электричество в Японии подорожало с 3,72 грн. до 4,2 грн. за 1 квт-ч

Это оптовые цены, для населения они в 2-3 раза выше.
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