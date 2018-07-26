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Україна підписала закон,
який допоможе уникнути...

Україна підписала закон, який допоможе уникнути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:01

Україна підписала закон, який допоможе уникнути...

Пропонуємо до обговорення:
Угода має врятувати країну від потрапляння в офшорний список і санкцій ЄС.

Дивися повний текст Україна підписала закон, який допоможе уникнути подвійних податків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:01

Это ж нада, какая игра слов..
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:22

На самом деле долго сопротивлялись, чтоб не открывать информацию о крупных финансовых движениях. Из-за чего, Украина автоматически попадала в "черный список офшоров". Но т.к. это бы перекрыло внешнее финансирование - пришлось принять и подписать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:52

  Вкладчик1234 написав:На самом деле долго сопротивлялись, чтоб не открывать информацию о крупных финансовых движениях. Из-за чего, Украина автоматически попадала в "черный список офшоров". Но т.к. это бы перекрыло внешнее финансирование - пришлось принять и подписать

Это когда "Украина сопротивлялась"? Когда пару лет назад открыли всю базу по бенефициарам и лицам с существенным влиянием на бизнес? Причем, не только по юрлицам, но и по предпринимателям. В 99% стран этот реестр закрыт, и в лучшем случае данные можно получить на платной основе.

Да-а-а, просто потрясающее сопротивление.

Не нужно придумывать конспиративные теории в стране с тотальным разгильдяйством.
myshapiton
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