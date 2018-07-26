Угода має врятувати країну від потрапляння в офшорний список і санкцій ЄС.
Дивися повний текст Україна підписала закон, який допоможе уникнути подвійних податків.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:01
Україна підписала закон, який допоможе уникнути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна підписала закон, який допоможе уникнути подвійних податків.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:22
На самом деле долго сопротивлялись, чтоб не открывать информацию о крупных финансовых движениях. Из-за чего, Украина автоматически попадала в "черный список офшоров". Но т.к. это бы перекрыло внешнее финансирование - пришлось принять и подписать
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:52
Это когда "Украина сопротивлялась"? Когда пару лет назад открыли всю базу по бенефициарам и лицам с существенным влиянием на бизнес? Причем, не только по юрлицам, но и по предпринимателям. В 99% стран этот реестр закрыт, и в лучшем случае данные можно получить на платной основе.
Да-а-а, просто потрясающее сопротивление.
Не нужно придумывать конспиративные теории в стране с тотальным разгильдяйством.
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