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У Кабміні прокоментували можливі санкції Росії проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Дивися повний текст У Кабміні прокоментували можливі санкції Росії проти України
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