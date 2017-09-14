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У Кабміні прокоментували можливі
санкції Росії проти України

У Кабміні прокоментували можливі санкції Росії проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:11

У Кабміні прокоментували можливі санкції Росії проти України

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Дивися повний текст У Кабміні прокоментували можливі санкції Росії проти України.
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