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В Україні ввели нові правила
оформлення лікарняних

В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:08

В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних

Пропонуємо до обговорення:
Порядок дозволить запобігти можливим помилкам при визначенні розміру допомоги та страхових виплат.

Дивися повний текст В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:08

Всё как в РФ... только с задержкой на год... вы точно в другой стране живёте?
stud_kapally3
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