Порядок дозволить запобігти можливим помилкам при визначенні розміру допомоги та страхових виплат.
Дивися повний текст В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:08
В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних.
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:08
Всё как в РФ... только с задержкой на год... вы точно в другой стране живёте?
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:26
Именно, и с каким бы пафосом не цитировали Лермонтова, но мы же все понимаем...
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