RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні ввели нові правила
оформлення лікарняних

В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:08

В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних

Пропонуємо до обговорення:
Порядок дозволить запобігти можливим помилкам при визначенні розміру допомоги та страхових виплат.

Дивися повний текст В Україні ввели нові правила оформлення лікарняних.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83383
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:08

Всё как в РФ... только с задержкой на год... вы точно в другой стране живёте?
stud_kapally3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 19.02.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:26

Именно, и с каким бы пафосом не цитировали Лермонтова, но мы же все понимаем...
adikali
 
Повідомлень: 678
З нами з: 14.03.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:36

  stud_kapally3 написав:Всё как в РФ... только с задержкой на год... вы точно в другой стране живёте?

А если конкретно - к чему именно у вас претензии?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21349
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явилася нова авіакомпанія 1, 2
R2 » Пон 23 лип, 2018 14:39
10 422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 10:32
antikkristall
В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги 1, 2, 3
R2 » Сер 21 бер, 2018 09:15
29 2006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 08:46
musicxxx
У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть... 1, 2, 3
R2 » Суб 21 лип, 2018 12:19
22 1222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 19:50
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21161)
24.07.2018 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.