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До Львова прибули перші
старі трамваї з Берліна

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:25

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС.

Дивися повний текст До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:44

По Львов свои "Электроны" ездят,. зачем им этот хлам??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:45

позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
redmax11
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