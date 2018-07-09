Про це повідомляє ЦТС.
Дивися повний текст До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:25
До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна.
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:45
позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
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