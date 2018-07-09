До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

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позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" получило трамвай Electron T5B641 производства совместного украинско-немецкого предприятия "Электронтранс" (Львов). Это первая из семи машин, поставка которых предусмотрена новым контрактом, заключенным компанией с КП "Киевпастранс".
Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на AllTransUA.
Стоимость нового полностью низкопольного трамвая составляет 42, 998 млн грн.