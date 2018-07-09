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До Львова прибули перші
старі трамваї з Берліна

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:25

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС.

Дивися повний текст До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:44

По Львов свои "Электроны" ездят,. зачем им этот хлам??
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:45

позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:16

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  redmax11 написав:позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе.

А может он считать умеет?
Как ранее выяснил ЦТС, суммарная стоимость 30 подержанных трамваев из немецкой столицы - 800 тыс. евро.

https://cfts.org.ua/news/2018/07/23/vo_ ... lina_48480
...
Также на следующий год запланирована поставка семи трамваев для Львова. Мы подписали договор и уже получили авансовый платеж. Приступаем к производству.

- Какова стоимость львовского контракта?

- Около 7 млн евро. Для сравнения, в том же львовском тендере участвовала румынская компания Astra. За аналогичного класса трамваи она выставила цену вдвое выше нашей.

http://biz.liga.net/all/transport/inter ... et-tramvai
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" получило трамвай Electron T5B641 производства совместного украинско-немецкого предприятия "Электронтранс" (Львов). Это первая из семи машин, поставка которых предусмотрена новым контрактом, заключенным компанией с КП "Киевпастранс".

Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на AllTransUA.

Стоимость нового полностью низкопольного трамвая составляет 42, 998 млн грн.

https://cfts.org.ua/news/2017/12/23/kie ... foto_44704

Или, один новый"Электрон" в евро:
42,998 млн. грн. : 30 = 1,433 млн. евро.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:20

  yanyura написав:
  redmax11 написав:позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе.

А может он считать умеет?

Не мешайте ему злорадствовать. Его аж плющит :D
Другие покупают то что дороже и поздравляют с досягненнями https://news.finance.ua/ru/news/-/43080 ... t-s-boeing
p_a_l
 
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