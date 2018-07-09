До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

Додано: Вів 24 лип, 2018 05:17

redmax11 написав: Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов

При рыгах в том же Донецке никогда не было такой вони как в протухшем Львове. Вроде бы и мусора нет а вонь мочи из узкого переулка в самом центре невыносима. Я был в шоке, вроде бы всё чисто, красиво и пару метров в сторону какая-то клоака. А какая вонь от бомжатины в общем зале жд. вокзала во Львове вы знаете? Там вообще невозможно находится, тоже самое я наблюдал в Здолбунове. Ни в одном городишке востока вы такого не увидите, приедте в Славянск, Купянск, Рубежное, Святогорск и посмотрите. Мне легче провести сутки в старом вагоне поезда Ужгород-Лисичанск, чем несколько часов ожидания этого поезда в вонючем вокзале Львова. Из-за идиотского расписания мне каждый раз приходится видеть весь этот ужас рагульского города. Кстати в Киеве на вокзале где церковь в подземном переходе вонь от мочи ещё сильнее. Ну а в моём городе бомжи роющиеся в мусорных бачках появились только после войны.