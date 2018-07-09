Про це повідомляє ЦТС.
Дивися повний текст До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:25
До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна.
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:45
позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
Додано: Пон 23 лип, 2018 22:16
Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
А может он считать умеет?
...
Или, один новый"Электрон" в евро:
42,998 млн. грн. : 30 = 1,433 млн. евро.
Додано: Пон 23 лип, 2018 23:20
Не мешайте ему злорадствовать. Его аж плющит
Другие покупают то что дороже и поздравляют с досягненнями https://news.finance.ua/ru/news/-/43080 ... t-s-boeing
Додано: Вів 24 лип, 2018 03:58
Вы неправильно выделяете существенную часть.
Я вас немного поправил.
Сравнивать старый бэушный, отработавший ресурс трамвай с новым - неправильно.
К тому же, не стоит забывать про рабочие места, налоги, мультипликативный эффект, и прочее при производстве своего украинского трамвая. Ничего этого не будет при покупке немецкого старья.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 24 лип, 2018 05:17
Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
При рыгах в том же Донецке никогда не было такой вони как в протухшем Львове. Вроде бы и мусора нет а вонь мочи из узкого переулка в самом центре невыносима. Я был в шоке, вроде бы всё чисто, красиво и пару метров в сторону какая-то клоака. А какая вонь от бомжатины в общем зале жд. вокзала во Львове вы знаете? Там вообще невозможно находится, тоже самое я наблюдал в Здолбунове. Ни в одном городишке востока вы такого не увидите, приедте в Славянск, Купянск, Рубежное, Святогорск и посмотрите. Мне легче провести сутки в старом вагоне поезда Ужгород-Лисичанск, чем несколько часов ожидания этого поезда в вонючем вокзале Львова. Из-за идиотского расписания мне каждый раз приходится видеть весь этот ужас рагульского города. Кстати в Киеве на вокзале где церковь в подземном переходе вонь от мочи ещё сильнее. Ну а в моём городе бомжи роющиеся в мусорных бачках появились только после войны.
|