До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС.
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До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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R2
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:44
По Львов свои "Электроны" ездят,. зачем им этот хлам??
Джон
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:45
позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
redmax11
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:16
redmax11 написав:
позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе.
А может он считать умеет?
Как ранее выяснил ЦТС,
суммарная стоимость 30 подержанных трамваев из немецкой столицы - 800 тыс. евро. https://cfts.org.ua/news/2018/07/23/vo_ ... lina_48480
...
Также на следующий год запланирована поставка
семи трамваев для Львова. Мы подписали договор и уже получили авансовый платеж. Приступаем к производству. - Какова стоимость львовского контракта? - Около 7 млн евро. Для сравнения, в том же львовском тендере участвовала румынская компания Astra. За аналогичного класса трамваи она выставила цену вдвое выше нашей. http://biz.liga.net/all/transport/inter ... et-tramvai
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" получило трамвай Electron T5B641 производства совместного украинско-немецкого предприятия "Электронтранс" (Львов). Это первая из семи машин, поставка которых предусмотрена новым контрактом, заключенным компанией с КП "Киевпастранс".
Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на AllTransUA. Стоимость нового полностью низкопольного трамвая составляет 42, 998 млн грн. https://cfts.org.ua/news/2017/12/23/kie ... foto_44704
Или,
один
новый"Электрон" в евро:
42,998 млн. грн. : 30 =
1,433 млн. евро
.
yanyura
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Додано: Пон 23 лип, 2018 23:20
yanyura написав: redmax11 написав:
позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе.
А может он считать умеет?
Не мешайте ему злорадствовать. Его аж плющит
Другие покупают то что дороже и поздравляют с досягненнями
https://news.finance.ua/ru/news/-/43080 ... t-s-boeing
p_a_l
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Додано: Вів 24 лип, 2018 03:58
yanyura написав:
А может он считать умеет?
Как ранее выяснил ЦТС, суммарная стоимость 30
подержанных трамваев из немецкой столицы - 800 тыс. евро.
Или, один
новый
"Электрон" в евро:
42,998 млн. грн. : 30 = 1,433 млн. евро.
Вы неправильно выделяете существенную часть.
Я вас немного поправил.
Сравнивать старый бэушный, отработавший ресурс трамвай с новым - неправильно.
К тому же, не стоит забывать про рабочие места, налоги, мультипликативный эффект, и прочее при производстве своего украинского трамвая. Ничего этого не будет при покупке немецкого старья.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
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Додано: Вів 24 лип, 2018 08:57
Окраина Европы таки слаще РФ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:20
redmax11 написав:
Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих
а Вы сами из какой "столицы" будете? за кого голосуете..
sal
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:22
mister-svet написав:
Окраина Европы таки слаще
например, Лучше быть на окраине Киева, чем в центре своего села.
sal
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