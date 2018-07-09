До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

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позор "лучшему" мэру Украины, имея под боком Электрон, собирать хлам в Европе. Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок. Если бы не туристический бум - Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих за рыгов
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" получило трамвай Electron T5B641 производства совместного украинско-немецкого предприятия "Электронтранс" (Львов). Это первая из семи машин, поставка которых предусмотрена новым контрактом, заключенным компанией с КП "Киевпастранс".
Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на AllTransUA.
Стоимость нового полностью низкопольного трамвая составляет 42, 998 млн грн.
Или, один новый"Электрон" в евро: 42,998 млн. грн. : 30 = 1,433 млн. евро.
А) 1)наверняка половина стоимости трамвая Электрон это налоги. 2)Другая половина это зарплаты рабочим и менеджерам. Получается деньги в Украине остаются так или иначе.
Б) А тут деньги ушли из страны, да потом еще запчасти наверное на них надо будет покупать из германии...
В) Хотя если предположить такую бизнес модель: На старых немецких трамваях заработать деньги за провоз пассажиров и на вырученные деньги потом покупать трамваи Электрон. Вполне может быть. (если Электрон к тому времени не загнется без заказов).
Yura_Gag написав:Или, один новый"Электрон" в евро: 42,998 млн. грн. : 30 = 1,433 млн. евро.
А) 1)наверняка половина стоимости трамвая Электрон это налоги. 2)Другая половина это зарплаты рабочим и менеджерам. Получается деньги в Украине остаются так или иначе.
Б) А тут деньги ушли из страны, да потом еще запчасти наверное на них надо будет покупать из германии...
В) Хотя если предположить такую бизнес модель: На старых немецких трамваях заработать деньги за провоз пассажиров и на вырученные деньги потом покупать трамваи Электрон. Вполне может быть. (если Электрон к тому времени не загнется без заказов).
За 2017 рік електротранспортом Львова (трамваї і тролейбуси) було перевезено близько 85,8 млн. пасажирів, в тому числі 56,2 млн. пасажирів з безкоштовним проїздом.
30 млн билетиков за год по 4 грн. За сколько десятилетий ваши Электроны окупятся при таких оборотах?
Gastarbaiter даааа, трамваи возможно нигде не окупаются.
Просто предприятие Електрон оплатило налоги в бюджет Львова. А Львов купил на эти деньги трамваи за границей. Следующий раз Електрон закроется из за отсутствия заказов, некому будет платить налоги в бюджет Львова. На какие денюшки мэр Львова будет запчасти покупать для немецких трамваев?
Оно конечно есть другие налогоплатильщики. Но если с каждым налогоплатильщиком поступать "по выгоде" то так и без налогоплатильщиков можно остаться.
Хотя сам трамвай Електрон на 20% состоит из немецких запчастей.