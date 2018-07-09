До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

Додано: Вів 24 лип, 2018 09:41

Или, один новый"Электрон" в евро:

42,998 млн. грн. : 30 = 1,433 млн. евро.



А)

1)наверняка половина стоимости трамвая Электрон это налоги.

2)Другая половина это зарплаты рабочим и менеджерам.

Получается деньги в Украине остаются так или иначе.



Б)

А тут деньги ушли из страны, да потом еще запчасти наверное на них надо будет покупать из германии...



В)

Хотя если предположить такую бизнес модель:

На старых немецких трамваях заработать деньги за провоз пассажиров и на вырученные деньги потом покупать трамваи Электрон.

Вполне может быть. (если Электрон к тому времени не загнется без заказов).