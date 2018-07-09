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До Львова прибули перші
старі трамваї з Берліна

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:02

Могу предположить что ремонтировать немецкие трамваи будет на Електроне.
Скорей всего это и предусматривается.
Тогда вроде волки целы и овцы сыты.
все тогда складывается правильно.
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:19

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  Yura_Gag написав:Могу предположить что ремонтировать немецкие трамваи будет на Електроне.

Це барахло з Німеччини дуже схоже на то старье яке їздить по Львові "крім пари ще більш старих чеських трамваїв", і горять вони просто чудово, дим і сморід горілої ізоляції вже мало кого лякають. А щодо вивозу сміття .. люди прекрасно розуміють, що Садовій тут ні до чого і сміттєвий геноцид львів'янам влаштував товарісч з Банкової .. хотів зняти Садового і взяв по суті в заручники населення мільйонного міста .. якщо соєвий терорист думає що йому це забули то він помиляється) .
Джон
 
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