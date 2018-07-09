Могу предположить что ремонтировать немецкие трамваи будет на Електроне.
Скорей всего это и предусматривается.
Тогда вроде волки целы и овцы сыты.
все тогда складывается правильно.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:02
Могу предположить что ремонтировать немецкие трамваи будет на Електроне.
Скорей всего это и предусматривается.
Тогда вроде волки целы и овцы сыты.
все тогда складывается правильно.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:19
Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
Це барахло з Німеччини дуже схоже на то старье яке їздить по Львові "крім пари ще більш старих чеських трамваїв", і горять вони просто чудово, дим і сморід горілої ізоляції вже мало кого лякають. А щодо вивозу сміття .. люди прекрасно розуміють, що Садовій тут ні до чого і сміттєвий геноцид львів'янам влаштував товарісч з Банкової .. хотів зняти Садового і взяв по суті в заручники населення мільйонного міста .. якщо соєвий терорист думає що йому це забули то він помиляється) .
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:50
Секонд хенд (одежда, автомобили, трамваи, самолеты) от ннищеты. Наверное выбор стоит не на чем ездить, а ездить ,или не ездить, голым ходить, или в обносках и т. д. Такова реальность. Это конечно слабо стыкуется с заявлениями о гиперлупе и миллионными премиями, но пора привыкнуть.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:01
Т.е. если бы Садовой потратил 15-20% городского бюджета на новые трамваи, то вы были бы довольны? А остальные львовяне? А те, которые трамваями не ездят?
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:07
Re: старі
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:14
Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
так что теперь давайте закупать отечественные трамваи по космическим ценам?
налогов же больше будет! и ничего, что 30 подержанных вдвое дешевле, чем один новый.
кстати, еще неизвестно, какой трамвай лучше, наш новый или берлинский подержанный.
в соседней новости генпрокуратура закупает почему-то новые тойоты на 10 млн грн, а не новые ланосы. наверно не думают про налоги и рабочие места.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:15
Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:33
Думаю, на этих старых трамваях будет намного безопаснее ездить, чем на этом летать:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43083 ... akompaniya
Самолетам соотв., 28 и 27 лет. При том, что
https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... -samoletov
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:59
Re: путь
Новый транспорт даже собственного (национального!) производства потянуть не можем - дорого.
Всех централизовано отапливать не можем - дорого.
Медицина для всех - очень дорого.
Образование для всех под вопросом.
Остаются доступные качественные продукты питания...
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