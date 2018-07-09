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До Львова прибули перші
старі трамваї з Берліна

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:02

Могу предположить что ремонтировать немецкие трамваи будет на Електроне.
Скорей всего это и предусматривается.
Тогда вроде волки целы и овцы сыты.
все тогда складывается правильно.
Yura_Gag
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:19

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  Yura_Gag написав:Могу предположить что ремонтировать немецкие трамваи будет на Електроне.

Це барахло з Німеччини дуже схоже на то старье яке їздить по Львові "крім пари ще більш старих чеських трамваїв", і горять вони просто чудово, дим і сморід горілої ізоляції вже мало кого лякають. А щодо вивозу сміття .. люди прекрасно розуміють, що Садовій тут ні до чого і сміттєвий геноцид львів'янам влаштував товарісч з Банкової .. хотів зняти Садового і взяв по суті в заручники населення мільйонного міста .. якщо соєвий терорист думає що йому це забули то він помиляється) .
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:50

Секонд хенд (одежда, автомобили, трамваи, самолеты) от ннищеты. Наверное выбор стоит не на чем ездить, а ездить ,или не ездить, голым ходить, или в обносках и т. д. Такова реальность. Это конечно слабо стыкуется с заявлениями о гиперлупе и миллионными премиями, но пора привыкнуть.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:01

  Yura_Gag написав:Gastarbaiter
даааа, трамваи возможно нигде не окупаются. :)

Просто предприятие Електрон оплатило налоги в бюджет Львова.
А Львов купил на эти деньги трамваи за границей.
Следующий раз Електрон закроется из за отсутствия заказов, некому будет платить налоги в бюджет Львова.
На какие денюшки мэр Львова будет запчасти покупать для немецких трамваев?

Оно конечно есть другие налогоплатильщики. Но если с каждым налогоплатильщиком поступать "по выгоде" то так и без налогоплатильщиков можно остаться.

Хотя сам трамвай Електрон на 20% состоит из немецких запчастей.

У вівторок, 7 листопада, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив основні показники загального та спеціального фондів міського бюджету на 2018 рік. На основі цих показників буде розроблений та прийнятий бюджет, який, за попередніми розрахунками, становитиме 6,8 млрд грн, що на 10% менше бюджету-2017.

Т.е. если бы Садовой потратил 15-20% городского бюджета на новые трамваи, то вы были бы довольны? А остальные львовяне? А те, которые трамваями не ездят?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:07

Re: старі

  Gastarbaiter написав:15-20% городского бюджета на новые трамваи, то вы были бы довольны? А остальные львовяне? А те, которые

А другим другое. или на всех не хатает
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:14

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  Yura_Gag написав:Оно конечно есть другие налогоплатильщики. Но если с каждым налогоплатильщиком поступать "по выгоде" то так и без налогоплатильщиков можно остаться.

так что теперь давайте закупать отечественные трамваи по космическим ценам?
налогов же больше будет! и ничего, что 30 подержанных вдвое дешевле, чем один новый.
кстати, еще неизвестно, какой трамвай лучше, наш новый или берлинский подержанный.
в соседней новости генпрокуратура закупает почему-то новые тойоты на 10 млн грн, а не новые ланосы. наверно не думают про налоги и рабочие места.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:15

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  redmax11 написав:Быть не способным решить проблему с мусором и годами не находить возможности привести фасады старинных зданий в порядок.

не повторяйте глупости за телевизором.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:33

Думаю, на этих старых трамваях будет намного безопаснее ездить, чем на этом летать:
В Украине появилась еще одна авиакомпания – “Дрим Винд”. В ее флоте уже есть два самолета.

Об этом, как пишет ЦТС, свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов.

Так, в реестре за авиакомпанией “Дрим Винд” значатся два Boeing 737-300 с регистрационными номерами UR-CRL и UR-CRМ. Первое воздушное судно было выпущено в 1990 году, второе – в 1991-м. В Госреестр они внесены 18 июля и 27 июня соответственно.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43083 ... akompaniya

Самолетам соотв., 28 и 27 лет. При том, что
“Мы со следующего года планируем ограничить возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть все, что старше 20 лет, летать не будет”, – сообщил Омелян.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42947 ... -samoletov
yanyura
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:59

Re: путь

Новый транспорт даже собственного (национального!) производства потянуть не можем - дорого.
Всех централизовано отапливать не можем - дорого.
Медицина для всех - очень дорого.
Образование для всех под вопросом.
Остаются доступные качественные продукты питания...
sal
 
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  #<12
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