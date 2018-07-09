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До Львова прибули перші
старі трамваї з Берліна

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:53

Re: ес

ассоциация с Европой - эйфелева башня, пизанская башня, Венеция
а у вас?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  yanyura написав:Думаю, на этих старых трамваях будет намного безопаснее ездить

А во Львове кто был то такие трамваи уже видел.. они по городу давно ездят со времен СССР.. видно в ГДР тогда еще клепали, вот остатки того еще совко - ГДР.ского хлама и докупили...скажу одно горят они прекрасно, лично попадал в пожары и не один раз в таких трамваях.. а вот горящих Электронов что то не замечалось.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:34

  sal написав:
  redmax11 написав:Садовой был бы обычным чмошным мэром уровня полутухлых городишек на Востоке, голосующих

а Вы сами из какой "столицы" будете? за кого голосуете..


обычный порохобот из Мухосранска, неужели по стилю общения не видно :)

фас!!!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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