ассоциация с Европой - эйфелева башня, пизанская башня, Венеция
а у вас?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:53
Re: ес
ассоциация с Европой - эйфелева башня, пизанская башня, Венеция
а у вас?
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02
Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
А во Львове кто был то такие трамваи уже видел.. они по городу давно ездят со времен СССР.. видно в ГДР тогда еще клепали, вот остатки того еще совко - ГДР.ского хлама и докупили...скажу одно горят они прекрасно, лично попадал в пожары и не один раз в таких трамваях.. а вот горящих Электронов что то не замечалось.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:34
обычный порохобот из Мухосранска, неужели по стилю общения не видно
фас!!!
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