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До Львова прибули перші
старі трамваї з Берліна

До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:40

  Pegasmaster написав:
  Yura_Gag написав:Оно конечно есть другие налогоплатильщики. Но если с каждым налогоплатильщиком поступать "по выгоде" то так и без налогоплатильщиков можно остаться.

так что теперь давайте закупать отечественные трамваи по космическим ценам?
налогов же больше будет! и ничего, что 30 подержанных вдвое дешевле, чем один новый.
кстати, еще неизвестно, какой трамвай лучше, наш новый или берлинский подержанный.
в соседней новости генпрокуратура закупает почему-то новые тойоты на 10 млн грн, а не новые ланосы. наверно не думают про налоги и рабочие места.

Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:55

Re: До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

  laa1999 написав:Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.

ну если Берлин мусорка, то ок.
новые немецкие дешевле отечественных? не бредьте.
посчитайте, посмотрим.
уже выше посчитали 30 бу трамваев в 2 раза дешевле одного отечественного.
может они такие шикарные, что предложите их в Берлин продавать?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:00

  Pegasmaster написав:
  laa1999 написав:Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.

ну если Берлин мусорка, то ок.
новые немецкие дешевле отечественных? не бредьте.
посчитайте, посмотрим.
уже выше посчитали 30 бу трамваев в 2 раза дешевле одного отечественного.
может они такие шикарные, что предложите их в Берлин продавать?


Берите шире сразу в Париж вокруг башни кататься. :mrgreen:
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