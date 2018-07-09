До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

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Yura_Gag написав:Оно конечно есть другие налогоплатильщики. Но если с каждым налогоплатильщиком поступать "по выгоде" то так и без налогоплатильщиков можно остаться.
так что теперь давайте закупать отечественные трамваи по космическим ценам? налогов же больше будет! и ничего, что 30 подержанных вдвое дешевле, чем один новый. кстати, еще неизвестно, какой трамвай лучше, наш новый или берлинский подержанный. в соседней новости генпрокуратура закупает почему-то новые тойоты на 10 млн грн, а не новые ланосы. наверно не думают про налоги и рабочие места.
Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
laa1999 написав:Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
ну если Берлин мусорка, то ок. новые немецкие дешевле отечественных? не бредьте. посчитайте, посмотрим. уже выше посчитали 30 бу трамваев в 2 раза дешевле одного отечественного. может они такие шикарные, что предложите их в Берлин продавать?
laa1999 написав:Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
ну если Берлин мусорка, то ок. новые немецкие дешевле отечественных? не бредьте. посчитайте, посмотрим. уже выше посчитали 30 бу трамваев в 2 раза дешевле одного отечественного. может они такие шикарные, что предложите их в Берлин продавать?