До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

Додано: Сер 25 лип, 2018 13:05

Я не знаю теххарактеричтики ни Электрона, ни немецких б/у трамваев, и я не львовявин, чтобы оценить их "в натуре".



Но я знаю аналогичное.

Мне много пришлось поездить на городских и междугородних автобусах, в СССР городских ЛАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, междугородных те же самые (без переделки) ЛАЗ и ПАЗ, изредка РАФ, если повезет - ЛАЗ "Турист" или Икарус.



Сравнивая поездки в них и сейчас, с одной стороны, в б/у Неоплан, Мерседес (включая Спринтер), Скания, с другой в новых Эталон и Богдан, могу утверждать, что вторые ничем не отличаются от советских (та же тряска, жесткие неудобные сиденья, если ноги чуть длиннее обычных - мой рост 178, упираюсь ногами в переднее сиденье), первые как минимум на порядок комфортнее. Так что при возможности выбора, я выбираю старье из Европы вместо новых украинских.



Аналогично, на всех ветках, где поднимается тема евроблях, я что-то не помню пишущих о преимуществах новых Ланосов перед "старьем" из Европы.



Ну и, если особенность б/у трамваев в том, что у них "горит" проводка, то эксплуатанщионники наверняка знают об этом и заменить ее во всех 30 старых трамваях обойдется намного дешевле, чем покупка одного нового.







yama

Это не я, а Омелян обещает запретить эксплуатацию самолетов "старше 20 лет". Поэтому на фоне его высказываний странно выглядит, что 27 и 28- летние самолеты прошли регистрацию - правая рука не знает, что делает левая?



Насчет ТО я с вами согласен - заботишься о собственной безопасности, вовремя меняй неисправное или близкое к нему. Если бы этого не было, у нас уже давно бы не ездили по дорогам 40+ летние ВАЗы и Москвичи.



Насчет "безопаснее" - имелось в виду, что спрыгнуть с трамвая проще и меньше последствий, чем спрыгнуть с взлетающего или летящего самолета.