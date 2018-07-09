До Львова прибули перші старі трамваї з Берліна

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Yura_Gag написав:Оно конечно есть другие налогоплатильщики. Но если с каждым налогоплатильщиком поступать "по выгоде" то так и без налогоплатильщиков можно остаться.
так что теперь давайте закупать отечественные трамваи по космическим ценам? налогов же больше будет! и ничего, что 30 подержанных вдвое дешевле, чем один новый. кстати, еще неизвестно, какой трамвай лучше, наш новый или берлинский подержанный. в соседней новости генпрокуратура закупает почему-то новые тойоты на 10 млн грн, а не новые ланосы. наверно не думают про налоги и рабочие места.
Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
laa1999 написав:Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
ну если Берлин мусорка, то ок. новые немецкие дешевле отечественных? не бредьте. посчитайте, посмотрим. уже выше посчитали 30 бу трамваев в 2 раза дешевле одного отечественного. может они такие шикарные, что предложите их в Берлин продавать?
laa1999 написав:Садовой купил же не новые трамваи, а с мусорки в Германии.И что новые немецкие дороже отечественных? Бредим. Еще нужно посчитать переделку и посмотрим,что дороже...Ресурс.
ну если Берлин мусорка, то ок. новые немецкие дешевле отечественных? не бредьте. посчитайте, посмотрим. уже выше посчитали 30 бу трамваев в 2 раза дешевле одного отечественного. может они такие шикарные, что предложите их в Берлин продавать?
yanyura написав:Думаю, на этих старых трамваях будет намного безопаснее ездить, чем на этом летать: В Украине появилась еще одна авиакомпания – “Дрим Винд”. В ее флоте уже есть два самолета. Об этом, как пишет ЦТС, свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов. Так, в реестре за авиакомпанией “Дрим Винд” значатся два Boeing 737-300 с регистрационными номерами UR-CRL и UR-CRМ. Первое воздушное судно было выпущено в 1990 году, второе – в 1991-м. В Госреестр они внесены 18 июля и 27 июня соответственно.
Джон написав:А во Львове кто был то такие трамваи уже видел.. они по городу давно ездят со времен СССР.. видно в ГДР тогда еще клепали, вот остатки того еще совко - ГДР.ского хлама и докупили...скажу одно горят они прекрасно, лично попадал в пожары и не один раз в таких трамваях.. а вот горящих Электронов что то не замечалось.
По Праге ездят Татры Т3 по самым популярным маршрутам, например "туристический" 22, на нём все едут в Пражский Град что-бы начать пешую прогулку, выглядят как конфетки. Эту модель в 60-е начали выпускать и ещё наши внуки будут в них ездить. Никто в Праге ваших пожаров не боится, все ездят с удовольствием. Есть и современные, красивые, но на Т3 ездить не хуже, особой разницы я не заметил, что-бы обходить их стороной. Да и на мой взгляд старые трамваи на фоне старины выглядят предпочтительней, может поэтому на самый популярный маршрут в Праге пустили старые трамваи. Во Львове есть база и специалисты знающие это старьё, я думаю что они правильно поступили.
И вообще если какой украинский город(Харьков, Одесса) купит трамвай Електрон. Надо чтобы правоохранительные органы проверили не коррупционная ли это сделка. Тогда как в Европе еще есть старые трамваи по миллиону за 3 десятка трамваев , не гоже разбазаривать муниципальные деньги на новые трамваи по полтора миллиона за штуку...
Можно даже сразу на Електрон прийти и допросить какой город за последнее время покупал у них трамвай. И раскручивать эту коррупционную сделку.
yanyura написав:Думаю, на этих старых трамваях будет намного безопаснее ездить, чем на этом летать:
В Украине появилась еще одна авиакомпания – “Дрим Винд”. В ее флоте уже есть два самолета.
Об этом, как пишет ЦТС, свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов.
Так, в реестре за авиакомпанией “Дрим Винд” значатся два Boeing 737-300 с регистрационными номерами UR-CRL и UR-CRМ. Первое воздушное судно было выпущено в 1990 году, второе – в 1991-м. В Госреестр они внесены 18 июля и 27 июня соответственно.
смотрел блог пилота, для самолетов частной авиации 20 лет не возраст ,если техническое обслуживание проводили по регламенту, а там четко по сроках - срок пришел , работает или не работает - меняй. И 50 лет самолету норма - в частной авиации.
Я не знаю теххарактеричтики ни Электрона, ни немецких б/у трамваев, и я не львовявин, чтобы оценить их "в натуре".
Но я знаю аналогичное. Мне много пришлось поездить на городских и междугородних автобусах, в СССР городских ЛАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ, междугородных те же самые (без переделки) ЛАЗ и ПАЗ, изредка РАФ, если повезет - ЛАЗ "Турист" или Икарус.
Сравнивая поездки в них и сейчас, с одной стороны, в б/у Неоплан, Мерседес (включая Спринтер), Скания, с другой в новых Эталон и Богдан, могу утверждать, что вторые ничем не отличаются от советских (та же тряска, жесткие неудобные сиденья, если ноги чуть длиннее обычных - мой рост 178, упираюсь ногами в переднее сиденье), первые как минимум на порядок комфортнее. Так что при возможности выбора, я выбираю старье из Европы вместо новых украинских.
Аналогично, на всех ветках, где поднимается тема евроблях, я что-то не помню пишущих о преимуществах новых Ланосов перед "старьем" из Европы.
Ну и, если особенность б/у трамваев в том, что у них "горит" проводка, то эксплуатанщионники наверняка знают об этом и заменить ее во всех 30 старых трамваях обойдется намного дешевле, чем покупка одного нового.
yama Это не я, а Омелян обещает запретить эксплуатацию самолетов "старше 20 лет". Поэтому на фоне его высказываний странно выглядит, что 27 и 28- летние самолеты прошли регистрацию - правая рука не знает, что делает левая?
Насчет ТО я с вами согласен - заботишься о собственной безопасности, вовремя меняй неисправное или близкое к нему. Если бы этого не было, у нас уже давно бы не ездили по дорогам 40+ летние ВАЗы и Москвичи.
Насчет "безопаснее" - имелось в виду, что спрыгнуть с трамвая проще и меньше последствий, чем спрыгнуть с взлетающего или летящего самолета.
yanyura написав:Это не я, а Омелян обещает запретить эксплуатацию самолетов "старше 20 лет". Поэтому на фоне его высказываний странно выглядит, что 27 и 28- летние самолеты прошли регистрацию - правая рука не знает, что делает левая?
А как обещание запретить эксплуатацию должно влиять на регистрацию сейчас?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
yanyura написав:Это не я, а Омелян обещает запретить эксплуатацию самолетов "старше 20 лет". Поэтому на фоне его высказываний странно выглядит, что 27 и 28- летние самолеты прошли регистрацию - правая рука не знает, что делает левая?
А как обещание запретить эксплуатацию должно влиять на регистрацию сейчас?
Эти ребята много чего обещают. Понимают, что скоро их не будет и как говорится за базар отвечать не надо будет. Тем более многие из них разбредутся по Испаниям,Израилям и так далее.