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підписувати договори з...

Людям не обов'язково підписувати договори з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:28

Людям не обов'язково підписувати договори з...

Пропонуємо до обговорення:
Складний перехід і нова квитанція.

Дивися повний текст Людям не обов'язково підписувати договори з Київтеплоенерго - платіжки прийдуть і так.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:28

лучше бы пришла горячая вода, которую во многих районах киева уже не видели 3 месяца...
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