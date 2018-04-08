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Дивися повний текст Людям не обов'язково підписувати договори з Київтеплоенерго - платіжки прийдуть і так.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:28
Людям не обов'язково підписувати договори з...
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Дивися повний текст Людям не обов'язково підписувати договори з Київтеплоенерго - платіжки прийдуть і так.
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:28
лучше бы пришла горячая вода, которую во многих районах киева уже не видели 3 месяца...
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