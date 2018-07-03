RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інженери Facebook розробляють
супутник для роздачі...

Інженери Facebook розробляють супутник для роздачі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:39

Інженери Facebook розробляють супутник для роздачі...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Facebook підтвердили, що робочою назвою для супутника є Athena.

Дивися повний текст Інженери Facebook розробляють супутник для роздачі інтернету з космосу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83369
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:39

что-то мне кажется что "выхлоп" будет такой же как с раздачей интернета беспилотниками...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 15.07.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї розробляють "розумну" ракету, яка зможе...
R2 » Пон 09 лип, 2018 09:11
7 242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 15:24
maestro71
Facebook оштрафували на понад $600 000 за скандал з...
R2 » Сер 11 лип, 2018 15:48
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 15:48
hodkonem36
Інженери NASA протестують технологію тихих надзвукових...
R2 » Вів 03 лип, 2018 05:12
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 05:12
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8061)
23.07.2018 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.