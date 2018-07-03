Представники Facebook підтвердили, що робочою назвою для супутника є Athena.
Дивися повний текст Інженери Facebook розробляють супутник для роздачі інтернету з космосу.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:39
Інженери Facebook розробляють супутник для роздачі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інженери Facebook розробляють супутник для роздачі інтернету з космосу.
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:39
что-то мне кажется что "выхлоп" будет такой же как с раздачей интернета беспилотниками...
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