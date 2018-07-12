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Українцям бракує 500-гривневих
банкнот: НБУ просять...

Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:14

Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в телеграмі Нацбанку.

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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 23:14

Украинцам не хватает денег. Украинцы просят НБУ срочно напечатать
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Пытаются сдержать инфляцию. Но экономику не обманешь
Вкладчик1234
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