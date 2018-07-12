Про це йдеться в телеграмі Нацбанку.
Дивися повний текст Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять надрукувати.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 23:14
Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять надрукувати.
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