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Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 23:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в телеграмі Нацбанку.
Дивися повний текст Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять надрукувати
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Додано: Пон 23 лип, 2018 23:27
Пытаются сдержать инфляцию. Но экономику не обманешь
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Додано: Вів 24 лип, 2018 08:00
че мелочиться, 1000 давайте, давно пора
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