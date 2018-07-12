Про це йдеться в телеграмі Нацбанку.
Дивися повний текст Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять надрукувати.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 23:14
Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям бракує 500-гривневих банкнот: НБУ просять надрукувати.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:04
С 14 июня 160 гривен = 1 советский рубль. (8 гривен = 5 советских копеек)
В СССР максимальная купюра была 100 рублей.
значит, назрела кпюра и в 10.000 гривен.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:10
cisukr
Логически было бы правильно. Но Вы не учитываете процента наличных расчетов в СССР по сравнению с Украиной, а также уровня долларизации украинской экономики. Банкноты в 2000, имхо, пока (было бы, будь она в обращении) достаточно
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