У селі Стара Некрасівка Одеської області з'явиться нова сонячна електростанція.
Дивися повний текст В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 06:39
В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії
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Дивися повний текст В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії.
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