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В Одеській області з'явиться
нове джерело електроенергії

В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 06:39

В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
У селі Стара Некрасівка Одеської області з'явиться нова сонячна електростанція.

Дивися повний текст В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії.
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Не КВт/год, а кВт*год.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:29

Re: В Одеській області з'явиться нове джерело електроенергії

А града с куриное яйцо эта установка не боится?
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