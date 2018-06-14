Уряд до середини вересня підготує звіт про проведену роботу по боротьбі з контрабандою лісу, обсяги якої сягають 6-8 млрд грн на рік.
Дивися повний текст Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 07:39
Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік
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Дивися повний текст Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік.
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