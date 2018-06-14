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Гройсман оцінив обсяг контрабанди
лісу в 6-8 млрд на рік

Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:39

Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік

Пропонуємо до обговорення:
Уряд до середини вересня підготує звіт про проведену роботу по боротьбі з контрабандою лісу, обсяги якої сягають 6-8 млрд грн на рік.

Дивися повний текст Гройсман оцінив обсяг контрабанди лісу в 6-8 млрд на рік.
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