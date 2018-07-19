КМДА заявляє про складнощі з підготовкою до зими

Додано: Вів 24 лип, 2018 08:51

А на корпоративы с девочками сколько пошло?



Прикол по долгам за горячую воду. Многие ставят бойлера, и соответственно не потребляют горячую воду от Киевчегототам. На счетчиках нули. А тут поприходили квитанции на кубометры якобы использованной воды. Ты их не использовал, а тебе говорят что должен оплатить. Соответственно волокита с похождениями в офис в Киевчегототамэрго.



А теперь вангую. Я на 90% собираюсь расторгать договор с поставщиком горячей воды. Влепят абонплату, точно расторгну. Вспоминая как зажиралась Воля и откуда она торчит сейчас, можно предположить что скоро в Киеве к домам будет подводиться только холодная вода.

Например у отца летом потребление электричества с бойлером 150 кВт в месяц, а ему предлагают еще и оплатить 3 куба горячей воды которые он не использовал. И Цена 150 кВт электричества за всю квартиру и 3 куба воды ржавой типа горячей воды. Вижу соседи бегают, тоже понаписывали непонятно откуда эти кубы.