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КМДА заявляє про складнощі
з підготовкою до зими

КМДА заявляє про складнощі з підготовкою до зими
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:50

КМДА заявляє про складнощі з підготовкою до зими

Пропонуємо до обговорення:
Відсутність необхідних коштів у статутному капіталі Київтеплоенерго значно ускладнює процес підготовки до опалювального сезону, закупівлю техніки й енергоносіїв, виконання завдань із ремонту та модернізації теплових мереж.

Дивися повний текст КМДА заявляє про складнощі з підготовкою до зими.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:51

А на корпоративы с девочками сколько пошло?

Прикол по долгам за горячую воду. Многие ставят бойлера, и соответственно не потребляют горячую воду от Киевчегототам. На счетчиках нули. А тут поприходили квитанции на кубометры якобы использованной воды. Ты их не использовал, а тебе говорят что должен оплатить. Соответственно волокита с похождениями в офис в Киевчегототамэрго.

А теперь вангую. Я на 90% собираюсь расторгать договор с поставщиком горячей воды. Влепят абонплату, точно расторгну. Вспоминая как зажиралась Воля и откуда она торчит сейчас, можно предположить что скоро в Киеве к домам будет подводиться только холодная вода.
Например у отца летом потребление электричества с бойлером 150 кВт в месяц, а ему предлагают еще и оплатить 3 куба горячей воды которые он не использовал. И Цена 150 кВт электричества за всю квартиру и 3 куба воды ржавой типа горячей воды. Вижу соседи бегают, тоже понаписывали непонятно откуда эти кубы.
p_a_l
 
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