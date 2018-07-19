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КМДА заявляє про складнощі з підготовкою до зими
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:50
Пропонуємо до обговорення:
Відсутність необхідних коштів у статутному капіталі Київтеплоенерго значно ускладнює процес підготовки до опалювального сезону, закупівлю техніки й енергоносіїв, виконання завдань із ремонту та модернізації теплових мереж.
Дивися повний текст КМДА заявляє про складнощі з підготовкою до зими
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R2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 08:51
А на корпоративы с девочками сколько пошло?
Прикол по долгам за горячую воду. Многие ставят бойлера, и соответственно не потребляют горячую воду от Киевчегототам. На счетчиках нули. А тут поприходили квитанции на кубометры якобы использованной воды. Ты их не использовал, а тебе говорят что должен оплатить. Соответственно волокита с похождениями в офис в Киевчегототамэрго.
А теперь вангую. Я на 90% собираюсь расторгать договор с поставщиком горячей воды. Влепят абонплату, точно расторгну. Вспоминая как зажиралась Воля и откуда она торчит сейчас, можно предположить что скоро в Киеве к домам будет подводиться только холодная вода.
Например у отца летом потребление электричества с бойлером 150 кВт в месяц, а ему предлагают еще и оплатить 3 куба горячей воды которые он не использовал. И Цена 150 кВт электричества за всю квартиру и 3 куба воды ржавой типа горячей воды. Вижу соседи бегают, тоже понаписывали непонятно откуда эти кубы.
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p_a_l
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:45
p_a_l, практика киевских теплоснабжающих организаций такова: если при заключённом договоре показания счётчиков не подаются или подаются не вовремя, то они насчитывают по 3 куба на человека; если сведения подаются вовремя, даже с равными показателями счётчика текущего и предыдущего потребления, то насчитывают на разницу, в вашем случае ноль.
Киевводоканал поступает гуманнее: при отсутствии передачи показаний насчитывается среднемесячное потребление за 3 последних месяца.
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avk
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:05
avk написав:p_a_l
, практика киевских теплоснабжающих организаций такова: если при заключённом договоре показания счётчиков не подаются или подаются не вовремя, то они насчитывают по 3 куба на человека; если сведения подаются вовремя, даже с равными показателями счётчика текущего и предыдущего потребления, то насчитывают на разницу, в вашем случае ноль.
Киевводоканал поступает гуманнее: при отсутствии передачи показаний насчитывается среднемесячное потребление за 3 последних месяца.
Вот и я говорю что проще расторгнуть договор.
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p_a_l
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:09
Украинцев постепенно переводят на европейские стандарты расчета за комуслуги. Кабмин разработал и опубликовал для обсуждения проект постановления, устанавливающий размер абонплаты за “коммуналку”.
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sal
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