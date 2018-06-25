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Airbus на авіасалоні в
Фарнборо продав 431 літак

Airbus на авіасалоні в Фарнборо продав 431 літак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:59

Airbus на авіасалоні в Фарнборо продав 431 літак

Пропонуємо до обговорення:
Європейський авіаконцерн Airbus на авіасалоні Фарнборо-2018, що проходить у передмісті Лондона, отримав замовлення на 431 літак.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:59

..а сколько продал Антонов ???...и почему это президент Евросоюза не кричит с трибун о "перемоХах"???...
maestro71
 
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