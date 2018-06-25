Європейський авіаконцерн Airbus на авіасалоні Фарнборо-2018, що проходить у передмісті Лондона, отримав замовлення на 431 літак.
Дивися повний текст Airbus на авіасалоні в Фарнборо продав 431 літак.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 08:59
Airbus на авіасалоні в Фарнборо продав 431 літак
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Дивися повний текст Airbus на авіасалоні в Фарнборо продав 431 літак.
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:59
..а сколько продал Антонов ???...и почему это президент Евросоюза не кричит с трибун о "перемоХах"???...
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