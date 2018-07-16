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У Київській області вилучили фальсифікований алкоголь на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:05
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) в Київській області виявили та вилучили алкогольний фальсифікат на суму понад 10 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС в Київській області.
Дивися повний текст У Київській області вилучили фальсифікований алкоголь на понад 10 млн гривень
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:05
О! Цэ успих! Целых десять миллионов гривен! А что слышно насчет миллиардов в оффшорах?
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PSPoldman
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:02
PSPoldman написав:
О! Цэ успих! Целых десять миллионов гривен! А что слышно насчет миллиардов в оффшорах?
Все это продадут, с кем нужно поделятся, а деньги выведут через офшоры
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p_a_l
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